Миллиард не выстрелил: почему звезды России по биатлону не сойдутся в Казани

Первый этап Кубка России по биатлону стартует 24 ноября в Ханты-Мансийске. Следующие пройдут в Уфе, Увате, Рыбинске, Тюмени… но не в Казани, где потратили миллиард рублей на постройку ультрасовременного спортивного комплекса-призрака. Почему Казань оставили без звезд биатлона – читайте в расследовании «ТИ-Спорт».

Биатлон тоже попал под санкции. Отстраненные от мировых этапов Кубка мира лидеры сборной России планируют выступить на внутренних стартах Фото: biathlonrus.com

Лучшие биатлонисты России не приедут в Казань

Нынешний сезон в российском спорте проходит исключительно в локальном виде. Из-за санкций большинство отечественных спортсменов и клубов не имеют доступа к международным турнирам. В связи с этим они заявляются на чемпионаты и кубки России, куда в обычное время захаживали крайне редко. Благодаря этому болельщики из регионов получили отличную возможность воочию увидеть выступление ведущих российских спортсменов. В некоторых видах спорта такого не происходило уже очень давно.

Один из таких – биатлон. Популярный среди преимущественно женского населения страны вид спорта тоже попал под санкции. Отстраненные от мировых этапов Кубка мира лидеры сборной России планируют выступить на внутренних стартах. Самый масштабный турнир в этом сезоне для них – Кубок страны. Его этапы запланировано провести в шести регионах, в том числе в Уфе, Увате, Ханты-Мансийске, Тюмени, Рыбинске и Сочи. Еще один турнир, чемпионат России, заедет в Ижевск и еще раз в Ханты-Мансийск и Уват.

«Построен лыжно-биатлонный комплекс. В ближайшее время ожидаем открытие», – заявлял Алмаз Мингулов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Среди этих городов нет Казани. Удивительное дело, имея лыжно-биатлонный комплекс, построенный за огромные деньги, Татарстан остался без соревнований с топовыми биатлонистами страны. Комплекс в поселке Мирный был построен за 1,2 млрд рублей и, как оказалось, до сих пор не введен в эксплуатацию. Хотя еще в декабре 2021 года замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов уверял о скорой сдаче объекта.

«Построен лыжно-биатлонный комплекс. Общая федеральная поддержка была оказана в размере 965 млн рублей при общей стоимости объекта 1,2 млрд рублей. В ближайшее время ожидаем открытие», – уверял Мингулов корреспондента «Татар-информа».

Для сравнения уровня затрат: знаменитый биатлонный комплекс в немецком Рупольдинге, где проходят этапы Кубка мира, несколько лет назад был реконструирован за 900 миллионов рублей в пересчете на российские деньги. При этом, по словам компетентных людей, на базе в Мирном до сих пор нет стрельбища, не получена лицензия на хранение оружия, не хватает вакс-кабин, а трибуны вмещают смешные 250 человек. Как такое оказалось возможным при столь больших расходах?

В СБР не поступало заявок на проведение этапов Кубка России или чемпионата России в Казани Фото: biathlonrus.com

«В СБР не поступало заявок от Казани»

По вопросу причин отсутствия Казани в календаре соревнований мы обратились в Союз биатлонистов России (СБР). Под эгидой этой организации проводятся все ключевые российские соревнования по биатлону. В пресс-службе СБР прислали лаконичный письменный ответ.

«В СБР не поступало заявок на проведение этапов Кубка России или чемпионата России в Казани. Вопросы относительно биатлонной базы в Мирном нужно задавать собственникам этого объекта», – говорится в сообщении от Союза.

Как пояснили источники «ТИ-Спорт», в Федерации биатлона России проявляют искреннюю заинтересованность в проведении в Казани официальных стартов. Там надеялись, что рост интереса к биатлонному спорту в Башкортостане вызовет в Татарстане желание догнать соседей. Но вместо этого ситуация остается на прежнем уровне. Миллиардный комплекс в поселке Мирный вообще не отражен у федералов в качестве крупного спортивного комплекса. Этот объект вообще закреплен за... обычной муниципальной школой! И есть ли доступ к этой биатлонной базе у СБР – вопрос открытый.

В татарстанском отделении Федерации биатлона нам подтвердили информацию, что Казань не подавала заявку на проведение этапов чемпионата России и Кубка страны. Такая ситуация сложилась из-за неготовности базы в Мирном.

«На все соревнования заявка подается заранее, до 1 апреля. Это касается как летних, так и зимних турниров. Чтобы подать заявку, надо, чтобы объекты, где пройдут старты, были сданы в эксплуатацию и зарегистрированы в реестре спортсооружений. Пока база не сдана, соответственно, соревнования мы не можем принять у себя», – объяснился глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

По запросу корреспондента «ТИ-Спорт» в Министерстве спорта РТ косвенно подтвердили информацию, что заявка на проведение турниров не была подана из-за неготовности объекта.

«Лыжно-биатлонный комплекс находится в стадии приемки. На данный момент комплекс практически полностью передан на баланс муниципальной спортивной школы по лыжным гонкам и спортивному ориентированию Казани. Уже с весны 2022 года на базе проводятся тренировочные занятия муниципальной и республиканской спортивных школ, а также сборных Республики Татарстан по лыжным гонкам и биатлону», – говорится в сообщении Минспорта РТ.

Ильдар Нугманов: «Чтобы подать заявку, надо, чтобы объекты, где пройдут старты, были сданы в эксплуатацию. Пока база не сдана, соответственно, соревнования мы не можем принять у себя» Фото: biathlon-rt.ru

«Проектировщики полностью игнорировали пожелания биатлонистов и лыжников»

Впрочем, дело не только в сроках регистрации спортсооружения. На сегодняшний день лыжно-биатлонная база не просто далека от идеала, а фактически непригодна для проведения серьезных соревнований. По словам Нугманова, проектировщики не согласовывали проект с биатлонистами и не реагировали на их замечания по объекту. Недочеты в проектировании обернулись катастрофой при первом же дожде. В августе биатлонную трассу размыло, и объекту понадобилось дофинансирование, причем на огромную сумму.

«Вопросы по проектированию надо задавать заказчику. Они полностью игнорировали пожелания биатлонистов и лыжников. Поэтому оно так все и получилось. Асфальт и раньше был плохого качества, но сейчас стал совсем никакой. Если в короткие сроки не сделаем асфальт, то летние турниры тоже пропадут. И это всё расходы, которые должны были войти в первоначальные суммы», – сказал Нугманов.

Но есть еще такие недочеты, которые совсем непонятны. Для проведения биатлонных соревнований на базе не хватает вакс-кабин, отсутствуют кабины для команд, да и вообще не получена лицензия на хранение оружия и не работает стрельбище. По мнению Нугманова, чтобы принять этап чемпионата России или Кубка страны, Казани предстоит доработать изначальный проект. Иначе он останется лишь как тренировочный объект, который никогда не примет официальные турниры.

«Что касается биатлона, то объект до сих пор не готов. Все еще нет лицензии на стрельбище и хранение оружия, да и комната для хранения не оборудована должным образом. Есть недостаток вакс-кабин, которых для принятия соревнований должно быть от 30 до 60 штук. Столько же надо комнат для команд, а их вообще нет на базе. А еще есть проблема – у нас трибун нет. Там трибуны всего на 250 мест, и они расположены с краю, а не по центру. Дальше уже идут вопросы освещения, телетрансляций. И в целом получается, что объект у нас не готов», – рассказал Нугманов.

При этом в Министерстве спорта РТ убеждены, что основная часть лыжно-биатлонного комплекса готова и почти все ремонтно-строительные работы завершены.

«База будет готова после устранения всех замечаний подрядчиком. Основная часть готова, практически все работы завершены. Планов на реконструкцию нет, есть планы на доработку комнаты хранения оружия, укрепление откосов, отвода воды. Вопрос решается», – заявили нашему изданию в Минспорте РТ.

На сегодняшний день лыжно-биатлонная база не просто далека от идеала, а фактически непригодна для проведения каких-либо серьезных соревнований Фото: ski-tatarstan.ru

«Что вы от меня хотите услышать? Ничего я говорить не буду»

Еще одно непонятное решение было принято при передаче объекта под дальнейшее управление. Каким-то образом для этих целей выбрали простую муниципальную школу. Хотя школа и специализируется на лыжных гонках и спортивном ориентировании, выглядит странным, что спортивный комплекс за 1 млрд рублей ушел на баланс такой мелкой организации, а не Минспорта РТ или Федерации биатлона Татарстана.

Между тем в Министерстве спорта РТ утверждают, что решение о передаче базы в муниципальную собственность обсуждалось со всеми заинтересованными сторонами.

«Решение о передаче объекта в муниципальную собственность было принято руководством Республики Татарстан с учетом пожеланий Федерации лыжных гонок РТ после согласования с руководством города Казани. В связи с тем, что финансирование ведется из бюджета республики, то и члены сборных команд бесплатно допускаются на объект», – говорится в сообщении Минспорта РТ.

Для получения ответов мы созвонились с директором СШОР «ФСО «Авиатор», в управление которой передан лыжно-биатлонный комплекс в Мирном. Однако Андрей Панов не захотел разговаривать, ограничившись парой фраз.

«Что вы от меня хотите услышать? Ничего я говорить не буду. Да, частично мы приняли эту базу к себе в управление. Состояние базы? Я не буду ничего комментировать», – заявил Панов корреспонденту «ТИ-Спорт».

С учетом непростых финансовых времен есть большая вероятность, что лыжно-биатлонная база международного класса останется местом тренировки молодых спортсменов. Для Татарстана, который привык строить большие спортсооружения с прицелом на крупные мировые турниры, это удар ниже пояса. Тем более в Уфе уже все давно построено и прекрасно функционирует.

Фото на анонсе: ski-tatarstan.ru