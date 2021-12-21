Лыжно-биатлонный комплекс в Мирном откроется в ближайшее время

В казанском поселке Мирный завершено строительство лыжно-биатлонной базы, на реализацию проекта выделено 1,2 млрд рублей. В ближайшее время комплекс начнет работу. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.

«Построен лыжно-биатлонный комплекс. Общая федеральная поддержка была оказана в размере 965 млн рублей при общей стоимости объекта 1,2 млрд рублей. В ближайшее время ожидаем открытие», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что этот объект готовится под Зимние игры Специальной Олимпиады, которые пройдут в Казани в январе 2023 года. До этого на лыжно-биатлонной базе пройдут ряд тестовых мероприятий.

В перспективе, по словам Мингулова, новая база сможет принимать всероссийские и международные соревнования.