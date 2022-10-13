Миллер заявил, что труба «Северного потока» на большом протяжении заполнена водой

Поврежденные нитки трубопроводов системы «Северный поток» сейчас на большом протяжении заполнены морской водой. Для их ремонта потребуется отрезать и заменить значительную часть труб, рассказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в эфире «Первого канала».

«Мы не допущены до сих пор к месту аварии, но надо понимать, что по скорости — как газопроводы теряли давление — понятно, что это произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности, в сторону России, заполнена морской водой», — заметил Миллер.

«Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят — чтобы восстановить работу <…>, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», — уточнил глава «Газпрома».

Соответственно, констатировал он, для восстановления целостности поврежденной трубы потребовалось бы поднять ее на поверхность, а это как раз осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.

По словам руководителя «Газпрома», восстановление работоспособности «Северного потока» осложняется ситуацией с неработающими турбинами Siemens. К тому же никто из европейских партнеров не заявил, что желает восстановления поврежденных ниток, добавил он.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте. Позднее Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил о попытке украинских властей взорвать трубопровод «Турецкий поток».