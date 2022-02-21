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Спорт
21 февраля 2022  16:02
Артур Халилуллов

Милена Быкова заняла второе место на этапе Кубка Европы по сноуборду

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Казанская сноубордистка Милена Быкова заняла второе место на этапе Кубка Европы по сноуборду в поселке Бакуриани (Грузия). Отметим, что именно на этой трассе пройдет чемпионат мира по сноуборду 2023 года.

Помимо Быковой, Татарстан на соревнованиях представляли Дарья Белова и Дмитрий Сарсембаев.

Напомним, что Милена Быкова выступала на Олимпийских играх в Пекине. В предварительных заездах она была дисквалифицирована за проезд мимо синего флага во время спуска.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала материал об итогах Олимпиады в Пекине для спортсменов из Татарстана.

#милена быкова #сноуборд
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