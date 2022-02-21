Валиева, «барсы» и летающий лыжник: олимпийская гордость Татарстана на Играх в Пекине

Зимняя Олимпиада в Пекине стала для Татарстана рекордной в плане медального улова. Из девяти представителей республики, оказавшихся в составах национальных команд, с медалями из Китая вернулись сразу шестеро. Об олимпийских итогах татарстанских спортсменов на Играх в Пекине – в обзоре спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Российские олимпийцы завоевали в Пекине 32 медали

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Несмотря на итоговое восьмое место сборной России в медальном зачете, выступление наших олимпийцев в Пекине можно считать сверхудачным. В 2018 году в корейском Пхенчхане наши олимпийцы завоевали 17 медалей, а уже спустя четыре года их стало почти в два раза больше – 32. Это абсолютный рекорд России за всю историю зимних Олимпийских игр. Особенно радует то, что из этих 32 медалей почти пятую часть (6) России принесли спортсмены из Татарстана. До лондонского рекорда с 10 медалями далековато, но и количество разыгрываемых медалей на зимних Олимпиадах явно скромнее, нежели на летних.

Камила Валиева. Фигурное катание. Золото

Многие забывают тот факт, что в Пекине казанская фигуристка Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Об олимпийской драме 15-летней казанской фигуристки в произвольной программе одиночного катания сказано уже очень много. Однако многие забывают тот факт, что в Пекине казанская фигуристка стала олимпийской чемпионкой. Да, золото было завоевано в командном первенстве, но разве от этого оно становится менее значимым? Отнюдь. В обеих своих программах Валиева выступила просто гениально и принесла сборной России максимальные 20 баллов за свои прокаты.

При этом перед последним выступлением отрыв нашей команды от идущих вторыми американцев был настолько велик, что Камиле было достаточно всего лишь выйти на лед и сделать хотя бы один прыжок. Но фигуристка заявила три четверных и один тройной аксель, продемонстрировав всему миру, кто будет являться главным претендентом на золото в женском одиночном катании. После такого уверенного проката сомнений в том, что в своем идеальном состоянии Валиева возьмет и второе золото Пекина, не было почти ни у кого. Тем любопытнее выглядит то, что первые весточки о грядущем шторме появились на следующий же день после командного турнира.

«Камилу убили, девочку убили», – заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сразу после результатов произвольной программы в одиночном катании.

В одиночном катании свое самое главное в карьере «Болеро», оттачиваемое до блеска на протяжении двух лет, Валиева провалила как никогда Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Само собой, долгие судебные разбирательства, споры о дисквалификации, постоянные нападки со стороны западной прессы – все это не могло не выбить из колеи хрупкую 15-летнюю спортсменку. Психологическое давление было настолько сильным, что свое самое главное в карьере «Болеро», оттачиваемое до блеска на протяжении двух лет, Валиева провалила как никогда.

Сейчас важно то, чтобы судебные разбирательства не затянулись на очень долго, как это зачастую бывает у WADA, и Камила поскорее пришла в себя. Стоит понимать, что к старту следующей Олимпиады-2026 в Италии уроженке Казани будет всего-навсего 19 лет. С учетом поднятого возрастного ценза в фигурном катании она все так же будет являться главной претенденткой на золото.

Тимур Билялов, Дмитрий Воронков. Хоккей. Серебро

Приедут с медалями в Казань и наши хоккеисты. Тимур Билялов и Дмитрий Воронков в составе олимпийской сборной России дошли до финала, где уступили команде Финляндии. Голкипер «Ак Барса» Билялов, к сожалению, на турнире не провел ни минуты, но в последних двух решающих играх против шведов и финнов в роли бэкапа Ивана Федотова был именно он.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, к сожалению, на турнире не провел ни минуты Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

В отличие от Билялова Дмитрий Воронков, наоборот, принял участие во всех матчах на Олимпиаде. Однако самый запоминающийся перформанс форварда казанского клуба на турнире получился не столь положительным, как хотелось. На стадии группового этапа Воронков прилично «ушатал» нападающего сборной Чехии ударом в голову, за что получил удаление до конца игры, а Россия из-за этого удаления пропустила две шайбы. Пусть турнирного значения эта игра не имела, но осадок все-таки остался.

Однако чуть позже судейским комитетом было принято решение не дисквалифицировать хоккеиста, а сам Воронков в интервью сказал, что хотел лишь ответить чеху за удар, бить в голову не собирался. «Он бил меня. Я хотел упреждающий удар сделать, но он наклонился, когда тянулся за шайбой, и я попал в голову. В голову был удар. Судьи ходили, смотрели видео. Значит, удаление было», – заявил хоккеист.

Дмитрий Воронков (слева) принял участие во всех матчах на Олимпиаде. Но в матче с Чехией получил удаление до конца игры, из-за которого Россия пропустила две шайбы Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Удивительно, но Билялов и Воронков стали лишь первыми российскими хоккеистами в истории «Ак Барса», выигравшими медали Олимпиады. Ранее в олимпийскую сборную от казанского клуба в разные годы вызывались Сергей Абрамов, Илья Никулин, Данис Зарипов, Алексей Морозов, Евгений Медведев, Александр Свитов и Алексей Терещенко, но ни у кого из них завоевать олимпийскую медаль не вышло.

Евгения Тарасова. Фигурное катание. Серебро

Еще одной фигуристкой, которая вскоре привезет в Татарстан медаль Пекина, стала Евгения Тарасова. 27-летняя казанская спортсменка в паре с Владимиром Морозовым выиграла серебро, уступив олимпийским чемпионам из Китая каких-то несчастных 6 десятых балла. При этом Тарасова и Морозов выступили не просто отлично, они выступили великолепно, совсем немного недотянув до мирового рекорда. Но, как мы понимаем, даже этого может быть недостаточно, если речь идет о борьбе за золото с хозяевами Олимпиады. Тот же китайский судья соорудил космический разрыв между первым и вторым местом в 5 баллов, что во многом и предрешило итоговый расклад.

Казанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым выиграла серебро в Пекине Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Для Тарасовой эта Олимпиада стала второй в карьере, и пока у казанской фигуристки все складывается по восходящей. В Пхёнчхане помимо серебра в команднике в парном катании было лишь четвертое место, сейчас – второе. При этом, по словам Морозова, пара не намерена завершать карьеру.

«Завершение карьеры? Я думаю, в этом контексте имелось в виду четырехлетие. Следующее четырехлетие будет начинаться со следующего сезона, поэтому посмотрим. Да, еще одна Олимпиада в планах есть», – заявил Владимир Морозов.

Данил Садреев. Прыжки с трамплина. Серебро

Если от наших фигуристок и хоккеистов медалей Олимпиады ждать стоило, то серебро российских прыгунов с трамплина в командном зачете можно назвать одной из главных сенсаций всего турнира. И насколько приятен тот факт, что одной из главных персон в этой серебряной сборной стал наш летающий лыжник из Татарстана Данил Садреев. 18-летний уроженец Лениногорска выиграл медаль в командном турнире, попутно угодив в «костюмный боевик», когда из-за проблем с комбинезонами сразу несколько топовых сборных пролетели мимо наград.

Серебро российских прыгунов с трамплина в командном зачете можно назвать одной из главных сенсаций турнира Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Причем стоит отметить, что, несмотря на столь юный для прыжков с трамплина возраст, Данил не выглядел в команде статистом. В финальном раунде именно прыжок Садреева на 124,1 балла позволил сборной вернуться в борьбу за серебро после неудачной попытки партнерши по команде.

Кроме командного турнира 18-летний прыгун проявил себя и в личном первенстве, дважды став лучшим среди россиян (8-е место на стандартном и 16-е место на большом трамплине), а также попутно установил рекорд трамплина, улетев на 107,5 метра.

18-летний Данил Садреев из Лениногорска установил рекорд трамплина, улетев на 107,5 метра Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Да, у меня действительно получился классный прыжок, немного помог и ветер, не без этого, но и прыжок получился очень достойным. Что касается моего личного рекорда, то на недавном сборе я прыгал и дальше – 111 метров. А на Гран-при Казахстана в этом сезоне я также поставил рекорд, улетев дальше всех», – отвечал нашему изданию Данил после серебра в миксте.

Вик Уайлд. Параллельный слалом. Бронза

Татарстанский американец Уайлд принес нашей республике одну бронзу. После провала в Пхенчхане в 2018 году двухкратный олимпийский чемпион Сочи-2014 всерьез задумывался об уходе из спорта, однако чуть позже все-таки изменил свое решение. «Знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места», – говорил Вик еще в 2019 году, ожидая новых вызовов и возможностей.

Татарстанский американец Вик Уайлд принес нашей республике бронзу в параллельном слаломе Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

И своего вызова американца все-таки дождался. В 2019 году Уайлд стал выступать за Татарстан, и после этого карьера сноубордиста вновь пошла в гору. Планомерная подготовка к Олимпийским играм дала свои плоды – 35-летний спортсмен в Пекине выступил триумфально, выиграв бронзовую медаль. После финиша Уайлд упал на снег и разрыдался, а чуть позже объявил о завершении карьеры.

Кстати говоря, про мем. Вот тот самый спич Уайлда после сумасшедшей победы на стадии 1/4 финала. Ну разве скажешь, что он американец?

– Знал, что в четвертьфинале ты выиграл одну сотую секунды?

– Против кого?

– Против корейца.

– Было ноль один? Точка ноль один?!

– Да, вы почти одновременно финишировали.

– Ноль, точка, ноль один?! ******, я не знал! Вау, я не знал!

Милена Быкова. Параллельный слалом. Квалификация

24-летняя сноубордистка перед стартом Олимпиады в медальных ожиданиях котировалась даже выше Уайлда, но вот уже вторые Игры подряд лидер сборной России проваливается уже на самой ранней стадии. В Пекине Милене откровенно не повезло: в квалификационном заезде представительница Татарстана проехала мимо синего флага во время спуска и была дисквалифицирована.

Одна из главных претендентов на пекинскую медаль в параллельном слаломе Милена Быкова провалила квалификационный заезд Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Так, неоднократная победительница этапов Кубка мира и одна из главных претендентов на пекинскую медаль вновь пролетела мимо олимпийского подиума.

Владислав Хадарин. Слоупстайл, биг-эйр. Квалификация

Еще один татарстанский сноубордист, от которого болельщики были вправе ждать медалей, выбыл из борьбы еще на этапе квалификации. Хадарин занял лишь 15-е место и не попал в число первых двенадцати состязающихся в квалификации. Стоит отметить, что после первой попытки татарстанец шел девятым, однако во время второй попытки допустил ошибку, из-за чего не смог выполнить большую часть программы.

Сноубордист Владислав Хадарин выбыл из борьбы еще на этапе квалификации, заняв лишь 15-е место. Фото: Хадарин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После выступления Хадарин раскритиковал судейство, выложив соответствующий пост в своем Инстаграме: «Выступление закончилось несколькими вопросами в сторону судейства, и не только с моей стороны».

Христина Мацокина. Лыжные гонки. Квалификация

Единственная татарстанская лыжница на Олимпийских играх в Пекине приняла участие лишь в женском спринте и завершила участие в Играх после первой же гонки. 23-летняя спортсменка финишировала в квалификации на 45-м месте и не попала в число 30 лучших, прошедших в четвертьфинал.

Единственная татарстанская лыжница на Олимпийских играх в Пекине Христина Мацокина завершила участие в Играх после первой же гонки Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Чуть позже столь неудачное выступление Мацокина объяснила плохим самочувствием и заявила, что, видимо, не совсем правильно сформулировала свою мечту попасть на Олимпиаду.

«Еще на разминке поняла, что самочувствие так себе. Хотя такое бывает, что на разминке одно состояние, а в гонке – другое. Но сегодня был не такой день. Это не тот результат, на который настраивалась и к которому готовилась весь сезон. Это очень тяжело. Да, я рада находиться на Олимпиаде, мечтала об этом. Но, видимо, неправильно сформулировала мечту – я на Олимпиаде… Просто на Олимпиаде», – сказала лыжница после спринтерской гонки.

Стоит отметить, что четыре года назад из Пхёнчхана татарстанские олимпийцы привезли четыре медали – 1 серебро и 3 бронзы.