Микоплазма, аденовирус и немного гриппа: как в Татарстане проходит сезонный подъем ОРВИ

За последнюю неделю в Татарстане зарегистрировали 14 355 случаев гриппа и ОРВИ – сезон заболеваемости острыми вирусными инфекциями в разгаре

Фото: © «Татар-информ»

Эпидпорог пока не превышен

За последнюю неделю в Татарстане зарегистрировали 14 355 случаев гриппа и ОРВИ – сезон заболеваемости острыми вирусными инфекциями в разгаре. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ «Татар-информу» рассказали, что заболеваемость пока остается на уровне предыдущей недели, а также не отличается от значений аналогичного периода прошлого года. Пока обстановка с вирусными инфекциями ниже эпидемического порога на 7,3%.

«Регистрируются разные ОРВИ – это риновирусная инфекция, РСВ – респираторно-синцитиальная инфекция, аденовирусная инфекция. По данным института гриппа, помимо перечисленных возбудителей еще есть метапневмовирус. И, конечно, сам грипп и парагрипп», – рассказал агентству инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

Коронавирусом жители Татарстана также продолжают болеть. Чаще всего заболевание протекает, как ОРВИ в легкой форме, больные лечатся на дому.

Халит Хаертынов: «По данным института гриппа, помимо перечисленных возбудителей еще есть метапневмовирус. И, конечно, сам грипп и парагрипп» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам инфекциониста, в холодное время года замечена определенная последовательность распространения болезней – серьезный рост гриппа традиционно ждут в конце ноября-декабря, пока случаи болезни единичные. Преобладают другие ОРВИ.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, какие именно штаммы гриппа ждут в Татарстане в этом эпидсезоне.

«В этом году много микоплазменной инфекции»

По наблюдениям, в этом эпидсезоне многие люди выходят на больничный с диагнозом «бронхит». По словам инфекциониста, основная причина возникновения бронхитов – это опять же вирусы.

«В этом году очень много микоплазменной инфекции. Она может протекать и в виде бронхитов, и в виде пневмоний. В любом случае, если пациент долго кашляет или у него сохраняется температура, надо сходить к врачу», – отметил Халит Хаертынов.

По словам инфекциониста, микоплазменная инфекция мало отличается от привычных нам ОРВИ: повышается температура, может возникнуть кашель, могут появиться даже изменения в легких, характерные для бронхита или пневмонии.

«Сам пациент сам себе точно поставить диагноз не сможет, для этого требуется осмотр врача, особенно если заболевание протекает в тяжелой форме» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«И если симптомы схожи, лечение будет отличаться. Если развивается обычная бактериальная пневмония, чаще всего это пневмококковая пневмония, используется одна схема терапии – антибактериальная. А если это пневмония, вызванная микоплазмой, антибактериальный препарат не будет эффективен, здесь нужен будет другой класс антибиотиков. Все это решает врач», – подчеркнул главный специалист.

Что именно у человека – коронавирус, грипп или другая ОРВИ, по симптомам понять не получится.

«Когда циркулируют разные вирусы, важно проведение вирусологического обследования пациента. Используется, например, ПЦР-диагностика – есть экспресс-методы, которые за 15-20 минут позволяют определить, у больного грипп или Covid-19. Пациент сам себе точно поставить диагноз не сможет, для этого требуется осмотр врача, особенно если заболевание протекает в тяжелой форме», – подчеркнул специалист.

От ОРВИ недалеко до инфаркта...

Любая сезонная инфекция опасна своим тяжелым течением. У кого-то заболевание будет протекать в легкой форме, но, по словам Халита Хаертынова, у значительной части пациентов могут развиться тяжелые формы заболевания.

«Давно уже известно, еще с 30-х годов, что в период сезона гриппа замечается рост числа разных сердечно-сосудистых событий, увеличивается частота инфарктов миокарда, инсультов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Осложнения могут быть со стороны разных органов и систем. Например, если мы возьмем грипп, там могут быть осложнения со стороны органов дыхания, бактериальная пневмония – это самое частое осложнение при гриппе. Но могут быть осложнения и со стороны сердца – миокардиты и даже инфаркты. Давно уже известно, еще с 30-х годов, что в период сезона гриппа замечается рост числа разных сердечно-сосудистых событий, увеличивается частота инфарктов миокарда, инсультов. Также из-за ОРВИ могут начаться проблемы с нервной системой», – поделился врач.

Инфекционист призвал татарстанцев не заниматься самодиагностикой и самолечением, а обращаться к врачу. При неправильном лечении болезнь будет прогрессировать, что может привести к самым серьезным осложнениям.

От гриппа уже привита треть населения

Главный инфекционист республики напомнил, что самая эффективная профилактика гриппа – это вакцинация.

«Лучше всего привиться в сентябре-октябре – это самое оптимальное время, чтобы провести вакцинацию. Особенно это актуально для групп риска по развитию тяжелых форм заболевания – это дети раннего возраста, пожилые люди, беременные женщины, а также люди любого возраста, если они имеют серьезные сопутствующие заболевания: сахарный диабет, болезни системы кровообращения, ожирение, хроническую обструктивную болезнь легких. Эти группы пациентов имеют высокие риски по развитию тяжелых форм заболевания», – подчеркнул доктор.

В республиканском Роспотребнадзоре «Татар-информу» рассказали, что на данный момент привито 1 282 763 человека, что составляет 32% от населения Татарстана Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В республиканском Роспотребнадзоре «Татар-информу» рассказали, что на данный момент привито 1 282 763 человека, что составляет 32% от населения Татарстана.

«Необходимо пройти вакцинацию против гриппа, которая защитит от тяжелых форм заболевания и осложнений. Крайне важно при появлении симптомов остаться дома и вызвать врача», – отметили в ведомстве.

Халит Хаертынов в свою очередь напомнил: чтобы защититься от сезонных вирусных инфекций, необходимо соблюдать личную гигиену, мыть руки перед едой, а в местах большого скопления людей лучше носить маски.