«Свиной и испанка»: какие виды гриппа медики ждут в новом эпидсезоне

Грипп уже пришел в Татарстан – единичные случаи медики уже фиксируют

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Какие штаммы гриппа ждем в этом году?

Грипп уже пришел в Татарстан – единичные случаи медики уже фиксируют. Пока эпидемиологический порог не превышен, то есть случаев гриппа и ОРВИ совсем немного, но это пока.

Грипп включает в себя три штамма – A, B и C, последним болеют только животные. Но существует множество подштаммов.

«В отношении того, какой из подштаммов придет, есть очень много вопросов и непонятностей. Грипп – это вирус, который без конца мутирует, поэтому мы не можем разработать вакцину, которая будет защищать нас всегда, как, например, от дифтерии. Ее мы делаем раз в десять лет», – объяснил «Татар-информу» главный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов: «Грипп – это вирус, который без конца мутирует, поэтому мы не можем разработать вакцину, которая будет защищать нас всегда, как, например, от дифтерии» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Эксперты изучают штаммы каждой зимой в Южном полушарии, чтобы понять, какие подштаммы там циркулируют. Поскольку у нас эпидсезон начинается после того, как пройдет в странах Южного полушария. Исходя из этих данных, у нас производят вакцину – она включает именно те подштаммы, которые вскоре начнут распространяться и у нас в Северном полушарии.

Дмитрий Лопушов назвал подштаммы, которые эксперты ожидают в этом сезоне, два из них относятся к штамму А:

H1N1 – это уже знакомый свиной грипп, он распространялся и в прошлом году;

H3N2 – это вариант испанки, он традиционно входит во все гриппозные вакцины.

А также один подштамм гриппа B. Именно от вышеперечисленных комбинаций вируса защищают вакцины, которыми сейчас прививают жителей Татарстана.

«Свиной грипп мы все перенесли в 2018/2019 году, это у всех осталось в памяти. Давайте перенесемся в 1918 год, когда была испанка, тогда более несколько сотен миллионов людей погибло, гробы стояли на каждой улице. Этот грипп не менее опасен, чем свиной, – могут быть пневмонии, случаи поражения центральной нервной системы, любой грипп имеет обыкновение возвращаться. H3N2 не потерял своего пандемического потенциала, в позапрошлом году он у нас активно регистрировался. Никто не гарантирует, что он не наберет свою силу, как и H1N1. Какой именно будет эпидемия в этом году, зависит только от нас – от того, насколько мы привьемся», – подчеркнул эпидемиолог.

Для гриппа наиболее характерно острое начало с высокой температурой до 38-40 градусов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Одно из самых страшных последствий гриппа – энцефалит»

По словам эксперта, для гриппа наиболее характерно острое начало с высокой температурой до 38-40 градусов вместе с сухим кашелем и головной болью. Позже могут появиться боль в горле и насморк.

«Любой грипп нейротропен – он влияет на головной мозг, кроме того, он может вызывать различные осложнения со стороны органов дыхания, различного рода пневмонии. Вирус нейротоксичен и пневмотропен», – подчеркнул врач.

Грипп опасен тем, что приближает старт хронических заболеваний или их обострение. Дмитрий Лопушов привел пример: человек болеет сахарным диабетом, его выявили на диспансеризации, он пьет таблетки, которые назначил врач, и болезнь никак не мешает ему жить. Но если он заболеет гриппом, то вирус может оказать влияние на поджелудочную железу и может произойти обострение сахарного диабета – повысится сахар в крови, от этого пострадают сосуды, зрение. Последствия могут быть самыми разными. И так происходит со всеми хроническими болезнями, подчеркнул врач. Именно поэтому хроникам необходимо в числе первых приходить на вакцинацию.

Одно из самых страшных последствий гриппа – энцефалит, это воспаление головного мозга.

«К чему приведет энцефалит, можно только предугадывать. Вполне возможно, что он приведет к каким-либо параличам. Как именно отреагирует головной мозг на вирус гриппа, зависит от состояния организма. У кого-то могут отказать ноги – такой вариант тоже возможен. Может развиться приобретенная глухота, потому что головной мозг – это сосредоточение практически всех центров», – объяснил Дмитрий Лопушов.

Для того, чтобы сделать прививку от гриппа, сейчас самое лучшее время Фото: © Максим Богодвид, РИА Новости

Нередко после гриппа может возникнуть гриппозная пневмония, которая считается вирусной – стоит вспомнить воспаление легких после коронавируса.

«Из-за пневмонии снижается жизненная емкость легких – это приводит к недостатку кислорода, к кислородному голоданию со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул главный эпидемиолог республики.

«Сейчас лучшее время, чтобы привиться»

Для того, чтобы сделать прививку от гриппа, сейчас самое лучшее время. Ведь пока случаи болезни единичны.

«Для формирования иммунитета требуется 21 день, сейчас риск заразиться гриппом значительно ниже, чем в период подъема эпидемии. Понятно, что можно вакцинироваться и в декабре, но риск заболевания в течение 21 дня несоизмеримо больше, чем сейчас. Если мы сейчас сделаем прививку, а в течение месяца встретимся с двумя-тремя больными гриппом, то риск заражения минимальный. Если в декабре мы сделаем прививку, то в течение 21 дня, проехав на автобусе, встретимся с сотней заболевших гриппом – риск заразиться выше», – заметил доктор.

В Татарстан сегодня поступило более миллиона доз вакцин против гриппа: «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».

Фото: © Константин Михальчевский, РИА Новости

«Мы уже почти закончили вакцинацию медицинских работников. Заканчиваем вакцинацию беременных. Сейчас активно прививаем взрослых, акцент делаем на людей старше 60 лет, потому что у них много хронических заболеваний, они в первую очередь подлежат вакцинации», – подчеркнул Дмитрий Лопушов.

Активно работают прививочные пункты у метро, там может пройти вакцинацию любой совершеннолетний житель Татарстана, достаточно предъявить паспорт. Также можно собрать группу желающих на рабочем месте – если больше десяти человек желают привиться, то работодатель может обратиться в ближайшую поликлинику. Оттуда приедут медики, чтобы сделать прививки прямо на рабочем месте. И, конечно, можно обратиться в поликлинику по месту жительства, там тоже проведут вакцинацию против гриппа. Главное, что прививка спасет от тяжелого течения болезни и серьезных последствий, подытожил эпидемиолог.