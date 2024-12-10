Мигрантов в такси не больше 7% — Общественный Совет по развитию отрасли

В большинстве регионов России число водителей-мигрантов в такси не превышает 7%. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Общественного Совета по развитию такси.

«Что касается влияния запрета на работу мигрантов, то, по данным опроса регионов, где уже имеется подобный запрет, по степени влияния на дефицит водителей этот фактор на первое место не ставится никем. В подавляющем большинстве регионов число таких водителей не превышает 5-7%, а также это не новое требование, в ряде регионов подобный запрет есть уже много лет, и отрасль успела перестроиться», – говорится в ответе.

Общественный Совет по развитию такси этим летом провел опрос перевозчиков такси. Согласно результатам опроса, 90% представителей Татарстана отметили, что ощущают дефицит водителей, в среднем он составляет до 10%.

«При этом, как показывают результаты опроса, наиболее всего на дефицит оказывают негативное влияние ужесточившиеся требования таксомоторного законодательства. Также можно отметить уход водителей в смежные отрасли и в зону СВО», – сообщили в Совете.

Ранее стало известно, что мигрантам в Татарстане планируется запретить работу в такси и охране.