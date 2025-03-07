Мигрантов, обратившихся за легализацией, депортировать не будут

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Нелегальных мигрантов, которые до 1 мая обратятся за легализацией, не будут депортировать. Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» об изменениях в миграционном законодательстве рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев.

«Хочу отметить, что после подачи всех документов иностранный гражданин в обязательном порядке привлекается к административной ответственности за нарушение правил въезда в страну, на него налагается штраф. Но штраф не будет сопровождаться выдворением из страны», – отметил спикер.

Напомним, что с 1 января в России начали действовать новые правила по Указу Президента России Владимира Путина, которые дают иностранцам, находящимся в стране с нарушением миграционных правил, шанс легализоваться. На подачу документов им выделили срок до 30 апреля. После этого нелегальных мигрантов ждет ряд жестких санкций.