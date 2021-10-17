МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик B-1B

Сегодня, 17 октября, российский истребитель МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский стратегический бомбардировщик B-1B. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Сначала средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами приближающуюся к российской границе цель. Для ее опознания и недопущения нарушения госграницы «в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», отметили в центре.

Экипаж МиГа идентифицировал воздушное судно как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США. Границу он не нарушил, уточнили в пресс-службе центра. И подчеркнули, что полет российского истребителя «проходил в строгом соответствии с международными правилами».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за инцидента с эсминцем Chafee в Японском море. Инцидент произошел в заливе Петра Великого, который американская сторона не признает территориальными водами России.