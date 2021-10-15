Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за инцидента с эсминцем в Японском море

Министерство обороны России вызвало военного атташе Соединенных Штатов из-за действий американского эсминца в Японском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», — заявили в Минобороны.

По информации военного ведомства, российская сторона обвинила американскую в непрофессиональных действиях экипажа корабля. Атташе было указано на нарушение Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

Инцидент произошел между 17.00 и 17.50 по местному времени (10.00 и 10.50 по Москве) в акватории Японского моря. Американский эсминец Chafee приблизился к границам территориальных вод России, но его действиям воспрепятствовал большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота РФ.

Согласно данным Минобороны, получивший предупреждение Chafee флагами просигнализировал о подготовке к взлету вертолета с палубы, «что означает невозможность изменения курса и скорости», и продолжил движение. В ответ «Адмирал Трибуц» «взял курс на вытеснение американского судна из российских территориальных вод». В итоге эсминец отвернул на обратный курс, когда до БПК «оставалось менее 60 метров», отмечает RT.

В Пентагоне не стали комментировать случившееся. В Белом доме заявили, что пока не ознакомились с сообщениями об инциденте. Соединенные Штаты, как и некоторые другие страны, не признают залив Петра Великого территориальными водами России, за исключением прибрежной 12-мильной зоны.