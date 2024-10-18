С завтрашнего дня изменится расписание электричек из Казани в аэропорт

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С железнодорожного вокзала Казань-1, станций Вахитово и Березовая роща электрички в аэропорт с 19 по 25 октября будут отправляться по измененному графику, сообщили в компании «Содружество».

Это связано с корректировкой расписания пригородных поездов Казань – Аэропорт – Казань в период проведения саммита БРИКС.

При этом количество поездов для пригородных перевозок пассажиров в этом направлении сохранится: всего от железнодорожного вокзала Казань-1 в аэропорт будет курсировать девять поездов, в обратном направлении – 11.

Все они будут останавливаться на станциях Вахитово и Березовая роща. Отметим, что на время саммита стран БРИКС электрички — самый удобный и быстрый транспорт в этом направлении.

Подробную информацию по расписанию и условиям проезда на поездах пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте компании «Содружество», в пригородных билетных кассах и в информационной службе: 8-800-550-53-93.