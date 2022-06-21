Мидхат Шагиахметов: По итогам ПМЭФ Татарстан заключил 32 соглашения

По итогам Петербуржского международного экономического форума Татарстан заключил 32 различных соглашений с другими участниками, о чем сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на брифинге, посвященном итогам международного мероприятия.

«Только официально было проведено около 35 встреч, а также огромное количество рабочих, так сказать „на ногах“. По итогам форума было подписано 14 правительственных соглашений, а с учетом наших предприятий всего было заключено 32 договора», — заявил Шагиахметов.

Он добавил, что сейчас ведется работа по подсчету и корректировке общего бюджета всех этих соглашений и в ближайшее время Министерство экономики предоставит информацию по суммам и объемам заключенных договоров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ходе Петербургского международного экономического форума Иннополис подписал три соглашения с крупными российскими компаниями.