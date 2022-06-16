Иннополис на ПМЭФ подписал три соглашения с крупными российскими компаниями

Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) Иннополис подписал ряд соглашений с крупными российскими компаниями. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

«В этом году Иннополис традиционно в рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ) представлен на стенде Республики Татарстан. Кроме того, на полях форума запланирован ряд встреч и подписаний соглашений, в том числе при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова, которые направлены на расширение сотрудничества Иннополиса с крупнейшими российскими компаниями», – отметил он.

Первое соглашение было заключено между Татарстаном и ООО «Компания ВК». Оно предусматривает открытие центра разработки VK в ОЭЗ «Иннополис», а также запуск образовательных программ для студентов и профессионалов совместно с Университетом Иннополис.

«Отмечу, что пользователями продуктов российской технологической корпорации VK Company Limited являются более 90 % аудитории рунета. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети – ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис, один из самых посещаемых порталов в рунете (Mail.ru), мессенджеры ICQ, Tam Tam, Агент Mail.ru и Myteam, а также международный игровой бренд MY.GAMES», – сообщил Шайхутдинов.

Также было подписано соглашение между Правительством Республики Татарстан и ПАО «Газпром нефть». Ожидается, что сотрудничество поможет создать технологии для решения задач в области разведки и разработки месторождений углеводородов, роботизации технологических процессов на объектах добычи и транспорта газа и в других сферах.

«За последние годы университет успешно реализовал целый ряд индустриальных проектов в интересах ПАО «Газпром нефть», – заметил заместитель Премьер-министра РТ.

Также «Газпром нефть» подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере инновационной деятельности с «ОЭЗ Иннополис». Компании планируют создать общеотраслевую платформу. Согласно планам, она объединит индустриальных и инвестиционных партнеров для развития и интеграции малых и средних инновационных компаний в российские промышленные.

Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве между НКО Фонд развития инноваций в области общественного транспорта «Транспортные инновации Москвы» и ОЭЗ «Иннополис» (стимулирование и развитие инновационной деятельности), а также между Сбером и Университетом Иннополис (технологическое и продуктовое партнерство в сфере облачных решений, хранения данных и их обработки, повышения эффективности программ электронного документооборота).

«Завтра планируется ряд встреч с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в интересах развития Иннополиса – в частности, с руководством компаний «Дом.РФ» и ВТБ Капитал Инвестиции», – заключил Роман Шайхутдинов.

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