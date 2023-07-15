Мидхат Шагиахметов о XI Летнем кампусе Президентской академии: «Все ребята просто супер!»

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Желание развиваться и умение преодолевать трудности – это важные составляющие характера сегодняшних молодых людей, убежден вице-премьер РТ- министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. На открытии XI Летнего кампуса Президентской академии в комплексе «Свияжские холмы» он назвал еще три навыка, которые необходимы молодым людям для успеха.

«Сегодня я увидел ребят – это, наверное, самые талантливые ребята нашей страны. Они собрались в нашем летнем кампусе, чтобы посмотреть, обсудить самые главные тренды, вызовы которые есть сегодня у молодежи, – отметил Шагиахметов. – Вижу у них огромное желание развиваться, двигаться вперед. Важно не останавливаться на этом пути. <…> Ребята просто супер! Все, кто был сегодня в зале – среди них нет равнодушных людей».

Отвечая на вопрос о том, какими навыками нужно обладать сегодняшней молодежи, чтобы добиваться поставленных целей, вице-премьер выделил в первую очередь трудолюбие. «Надеяться, что все само придет – бесполезно, – подчеркнул он. – Трудиться очень важно не только для достижения каких-то результатов, а в первую очередь – в познании. Потому что знания не приходят без труда».

Также важно быть смелым, чтобы не бояться новых идей и вызовов, а смело идти им навстречу, убежден Шагиахметов.

Третьим важным навыком он назвал желание и умение работать в команде. «Сегодня в силу определенных условий и развития технологий мы видим, что сущстуют разные варианты приложения своего труда – фриланс, дистанционные формы. Но я считаю, что команда, общение, умение слышать друг друга – это то, что подпитывает, и успех приходит намного быстрее», – отметил он.

Напомним, открывшийся сегодня XI Летний кампус Президентской академии посвящен теме «Смыслы и компетенции будущего». В комплекс «Свияжские холмы» съехались 206 студентов РАНХиГС, вузов Татарстана и присоединенных в прошлом году регионов РФ, а также учащиеся из стран-партнеров — Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана.

Татарстан представляют 76 участников из Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска.