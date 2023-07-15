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В Татарстане начал свою работу XI Летний кампус Президентской академии
Под Казанью открылся XI Летний кампус Президентской академии, посвященный теме «Смыслы и компетенции будущего». В комплекс «Свияжские холмы» съехались 206 студентов РАНХиГС, вузов Татарстана и присоединенных в прошлом году регионов РФ, а также учащиеся из стран-партнеров — Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба академии.
Стоит отметить, что Татарстан представляют 76 участников из Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска.
Все участники получили памятные подарки с атрибутикой мероприятия (на них нанесен слоган кампуса — «Идеи. Ценности. Знания»). В течение десяти дней студенты будут посещать лекции и мастер-классы, слушать выступления экспертов, заниматься проектной работой и приобщаться к насыщенной культурной программе.
В первый день кампуса учащиеся приняли участие в играх на командообразование. Они выполняли задания, нацеленные на то, чтобы построить команду, способную совместно решать креативные и нестандартные задачи.
К участникам мероприятия обратились директор Летнего кампуса Наталья Демидова и директор по развитию молодежной политики РАНХиГС, научный руководитель Летнего кампуса Алексей Спирин.
«Всегда держите в голове три слова: идеи, ценности, знания. Не только во время пребывания на кампусе, но и в жизни. От идеи может зависеть судьба, и не только ваша. Те ценности, которые есть у вас и которые вы будете исповедовать — это основа, которая формирует ваше будущее. Знания — это то, что не имеет конца. Живите, учитесь, наслаждайтесь. В добрый путь, участники XI Кампуса!» — подчеркнула Демидова.
Кроме того, учащиеся встретились со своими наставниками. «Атмосфера по-настоящему фееричная, каждый участник уникален! Вместе они — часть большого комьюнити, которое будет творить историю кампуса — самого яркого события этого лета», — заметила, в частности, наставник 12-й команды, доцент кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС Надежда Соловьева.
Помимо этого, студенты посетили организационное собрание, где получили установку на Летний кампус, узнали его историю и правила, познакомились с программой и организаторами. Также по итогам жеребьевки между командами были распределены проектные задания, над которыми они будут трудиться. В этом году организаторы подготовили три трека: «Я-проект», «Команда-проект» и «Проект Россия+».
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