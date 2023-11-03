МИД: Закрытие Балтики для России означает закрытие этого моря для всех

В Североатлантическом альянсе осознают, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех, о «внутреннем море НАТО» говорят лишь «легковесные политики». Такое мнение высказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Такие фигуры речи используют легковесные политики. Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — приводит слова замминистра ТАСС.

«Эти мечты абсолютно не обоснованы», — подчеркнул замминистра иностранных дел РФ. «И тот, кто попытается реализовать эти мечты в какие-то практические действия, должен осознавать все негативные последствия», — указал Грушко.

Ранее латвийский Президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должна закрыть для России Балтийское море, если подтвердится ее причастность к повреждению газопровода Balticconnector. При этом он уточнил, что перед таким шагом нужно дождаться результатов расследования.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в ответ на идею латвийского лидера закрыть Балтику предложил ему подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве российских «Северных потоков».