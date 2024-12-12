МИД Венгрии: Зеленский отверг предложение Орбана о перемирии с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о временном прекращении огня и обмене пленными. Об этом стало известно во время телефонного разговора глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто.

«В развитие состоявшегося ранее телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Орбаном по итогам обсуждения венгерским лидером ситуации вокруг Украины с избранным президентом США Дональдом Трампом Петер Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на «украинском фронте» и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским», – сообщает пресс-служба ведомства.

Также министры обсудили реалистичный путь прекращения украинского конфликта и условились о продолжении контактов по различным аспектам ситуации.

Как напомнил Сергей Лавров, это не первый случай, когда искренне заинтересованные в урегулировании страны сталкиваются с отказами киевских властей, несмотря на их заявления о готовности к диалогу.