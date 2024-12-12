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Путин рассмотрел предложение Орбана о перемирии в период Рождества
Президент РФ Владимир Путин рассмотрел предложение главы венгерского правительства Виктора Орбана о прекращении огня и обмене пленными с Украиной в период Рождества. Об этом сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет ТАСС.
По его словам, российский лидер во время разговора с венгерским премьером «не принимал и не отклонял это предложение, он его только рассмотрел».
Следует отметить, что украинская сторона данную инициативу Будапешта отвергла. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Москва поддерживает усилия Венгрии по поиску мирного урегулирования конфликта.
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