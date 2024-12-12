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Политика 12 декабря 2024 16:19

Путин рассмотрел предложение Орбана о перемирии в период Рождества

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Президент РФ Владимир Путин рассмотрел предложение главы венгерского правительства Виктора Орбана о прекращении огня и обмене пленными с Украиной в период Рождества. Об этом сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет ТАСС.

По его словам, российский лидер во время разговора с венгерским премьером «не принимал и не отклонял это предложение, он его только рассмотрел».

Следует отметить, что украинская сторона данную инициативу Будапешта отвергла. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Москва поддерживает усилия Венгрии по поиску мирного урегулирования конфликта.

#Владимир Путин #Виктор Орбан
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