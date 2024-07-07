Венгрия не откажется от мирной миссии по урегулированию конфликта на Украине. Так, на следующей неделе запланировано несколько встреч, направленных на достижение этой цели, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

На своей странице в соцсетях он подвел итоги председательства Венгрии в Совете ЕС. В том числе он прокомментировал и визиты Премьер-министра страны Виктора Орбана на Украину и в Россию. Эти поездки, отметил Сийярто, вызвали поток недовольства со стороны лидеров ЕС, однако часть европейских политиков, наоборот, выразили свою поддержку.

По словам Сийярто, часть негатива поступила именно от тех, кто углублял кризис в Европе, поставляя оружие, а также «фантазируя об отправке наземных войск» или использовании ядерного оружия.

«Эти нападки не сдержат и не обескуражат нас, — цитирует венгерского Премьера ТАСС. — Мирная миссия продолжится и даже усилится, поэтому я призываю европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе».