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Политика
22 февраля 2022  15:42

МИД Великобритании вызвал посла России из-за ситуации с Украиной

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МИД Великобритании вызвал к себе посла РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель британского Премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает РИА Новости.

Посольство России в Соединенном королевстве подтвердило информацию о вызове российского дипломата во внешнеполитическое ведомство, отметив, что он уже вернулся из Форин-офиса (Министерства иностранных дел Британии). 

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. После этого страны Запада начали обсуждать возможность введения новых санкций против России. 

Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об остановке сертификации «Северного потока-2», без которой российский газопровод не может быть введен в эксплуатацию.

 

#Борис Джонсон #посольство рф в лондоне
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