МИД Великобритании вызвал посла России из-за ситуации с Украиной

МИД Великобритании вызвал к себе посла РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель британского Премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает РИА Новости.

Посольство России в Соединенном королевстве подтвердило информацию о вызове российского дипломата во внешнеполитическое ведомство, отметив, что он уже вернулся из Форин-офиса (Министерства иностранных дел Британии).

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. После этого страны Запада начали обсуждать возможность введения новых санкций против России.

Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об остановке сертификации «Северного потока-2», без которой российский газопровод не может быть введен в эксплуатацию.