МИД Турции: Путин не против встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что не против переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал во время телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, утверждает глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров. Еще до начала войны у нас были такие старания, — цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости. — В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем».

Телефонные переговоры президентов России и Турции прошли неделю назад — 6 марта. Ранее Эрдоган также заявлял о готовности организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз, чтобы развеять «атмосферу войны» между двумя государствами.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Объясняя причины проведения спецоперации, он рассказал, что главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима. Тем не менее многие страны осудили действия России, ужесточив против нее санкции.