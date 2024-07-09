МИД: Трагедия с больницей в Киеве подтвердила бесчеловечность режима Зеленского

Попытки киевских властей использовать в своих целях трагедию в столичной детской больнице лишь подтверждают бесчеловечную сущность режима. Об этом, комментируя ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 8 июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по ряду военных объектов на Украине. Все цели были поражены.

«Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, её ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на это раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК NASAMS угодила в строение на территории детской больницы „Охматдет“ в Киеве», — заявила Захарова.

Она отметила, что Киев тут же воспользовался этой ситуацией в пропагандистских целях, обвиняя во всем Россию. Однако при этом никто не обратил внимание на то, что медицинское учреждение оказалось прикрытием для военных заводов и учреждений. Подобная практика широко используется на Украине, заметила Захарова: системы ПВО размещаются в жилых кварталах, гражданские предприятия используются как склады западной военной техники или цеха по ее сбору и ремонту, к пассажирским поездам прицепляются вагоны с боевой техникой и солдатами ВСУ.

«Попытки режима Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность. Ради сохранения власти киевский режим готов на любые преступления. Ему безразличны судьбы и жизни сограждан, в том числе детей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков решительно отверг обвинения в причастности Москвы к этому удару.