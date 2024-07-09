Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кремле отвергли обвинения в нанесении ударов по больнице в Киеве
Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине, и поэтому она решительно отвергает обвинения в атаке на детскую больницу в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима», — цитирует его ТАСС.
Песков призвал не доверять слухам, а руководствоваться официальным заявлением Минобороны. В нем ведомство абсолютно исключило удары по каким-либо гражданским целям на Украине. Больница же оказалась повреждена из-за падения украинской ракеты ПВО — подобные случаи отмечаются не впервые «и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО», подчеркнули в ведомстве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»