В Кремле отвергли обвинения в нанесении ударов по больнице в Киеве

Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине, и поэтому она решительно отвергает обвинения в атаке на детскую больницу в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима», — цитирует его ТАСС.

Песков призвал не доверять слухам, а руководствоваться официальным заявлением Минобороны. В нем ведомство абсолютно исключило удары по каким-либо гражданским целям на Украине. Больница же оказалась повреждена из-за падения украинской ракеты ПВО — подобные случаи отмечаются не впервые «и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО», подчеркнули в ведомстве.