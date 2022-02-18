МИД: Текст письменной реакции России на ответ США по гарантиям безопасности опубликован

Послу США в России Джону Салливану передали реакцию российской стороны на американский ответ по гарантиям безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Как уточняют в ведомстве, Вашингтон так и не ответил конструктивно на базовые элементы подготовленного Россией проекта договора с США о гарантиях безопасности.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — говорится в тексте.

Как следует из документа, российская сторона просит отказаться от дальнейшего расширения НАТО и не создавать военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР, которые не являются членами альянса, а также настаивает о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год.

Подчеркивается, что никакого «вторжения на Украину» нет и Россия его не планирует, а все обвинения в этом являются попыткой обесценить предложения по гарантиям безопасности и оказать на нее давление.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров доложил Президенту России Владимиру Путину о том, что ключевой ответ США по гарантиям безопасности был отрицательным.