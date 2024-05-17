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Медведев: Санитарная зона России может протянуться до границ с Польшей
Политики стран НАТО хотят, чтобы под контроль России перешла практически вся Украина. Об этом, комментируя поставки дальнобойных вооружений Киеву, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«А ведь Президент [Владимир] Путин уже не в первый раз говорит, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России (включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство)», — написал политик в своем телеграм-канале.
Так, подсчитал он, при применении ракет Storm Shadow и SCALP для защиты российских территорий потребуется создать санитарную зону протяженностью не менее 550 километров. Это даже больше расстояния между Белгородом и Киевом.
«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», — подчеркнул он.
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