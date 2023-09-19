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«Возвращайтесь на Родину»: Эстония откажется принимать россиян, высланных из Латвии
Эстония не планирует принимать у себя россиян, которым предпишут покинуть Латвию. При высылке Рига делает упор на то, что россияне не закрепятся в других странах Балтии, а отправятся на Родину. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса сообщает РИА Новости.
По его словам, в Эстонии за недопуском россиян будет следить департамент полиции и пограничной охраны.
«На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем», — подчеркнул глава эстонского МВД.
Ранее стало известно, что латвийские власти планируют выслать порядка 3,6 тыс. россиян, живущих в стране. Письмо с уведомлением они получат уже на этой неделе. После этого им отведут 90 дней на выезд из Латвии.
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