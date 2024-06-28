МИД: Россия ожидает Президента ОАЭ на саммите БРИКС в Казани

Россия ожидает, что на саммит БРИКС в Казани может приехать Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. С таким заявлением выступил сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он уточнил, что пока приглашения потенциальным участникам еще не разосланы. «Но мы исходим из того, что, конечно же, на высшем уровне страна будет представлена», — приводит слова Рябкова ТАСС.

По его словам, рассылка приглашений начнется уже в ближайшее время.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.