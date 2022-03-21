МИД: Россия отказывается от переговоров с Японией по мирному договору

Из-за введенных ранее санкций против России Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает РИА Новости.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию лежит на Токио, сознательно выбравшего «антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства».

Россия решила прекратить безвизовые поездки на южные Курильские острова для японских граждан, также страна выходит из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили данное решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Япония также ввела санкции против 15 человек и девяти организаций из РФ, в список вошли государственные чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса.