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Здоровье
29 ноября 2021  13:30

МИД: Россия может ввести новые ограничения из-за штамма «омикрон»

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В России изучается возможность введения новых ограничений, связанных с появлением нового штамма Covid-19 «омикрон». Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова сообщает РИА Новости.

«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», — заявил замглавы МИД.

Новый штамм коронавируса впервые был выявлен в ЮАР. Ранее ВОЗ заявила, что им могут заразиться даже переболевшие коронавирусной инфекцией.

#Коронавирус #ограничения
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