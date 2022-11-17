МИД: Россия и не планировала «рубить» зерновую сделку

Россия и ранее говорила о том, что не собирается «рубить» зерновую сделку, однако важно, чтобы продление коснулось обеих ее частей. Об этом со ссылкой на замглавы российского МИД Александра Панкина сообщает РИА Новости.

Он отметил, что не может подтвердить информацию о продлении инициативы. «Ее срок истекает 18 ноября, поэтому, конечно, мы давали сигналы, что не собираемся ее „рубить“. Но продлена она или нет, я не могу сказать», — объяснил представитель внешнеполитического ведомства.

«Но не забывайте, что это часть пакетных договоренностей. Кстати, в чем достижение саммита „двадцатки“, что в декларации четко сказано, что существуют две части сделки. Сделкой принято считать „черноморскую инициативу“ о вывозе украинского зерна, но есть и другая договоренность, зафиксированная с секретариатом ООН, — о содействии России в беспрепятственном вывозе удобрений и продовольствия на мировые рынки», — уточнил специалист.

По его словам, пакетность этой инициативы очень важна.

Напомним, что ранее Стамбульский координационный центр объявил о продлении сделки еще на 120 дней.