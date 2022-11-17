Голландский суд признал виновными трех из четырех фигурантов дела Boeing MH17

Голландский суд признал виновными всех фигурантов дела о Boeing рейса MH17 в крушении самолета и убийстве 298 его пассажиров, кроме Олега Пулатова – его оправдали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Остальных трех фигурантов дела – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко – суд заочно приговорил к пожизненному заключению.

Ранее «Татар-информ» сообщал: суд в Гааге полагает, что рейс МН17 был сбит из ЗРК «Бук», находившегося на поле под поселком Первомайский в Донецкой области.

Напомним, трагедия произошла в июле 2014 года, в результате крушения самолета погибли 298 человек. В июне 2019 года установили четверых подозреваемых в причастности к этому инциденту – экс-глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Как отметил сегодня судья в Гааге, обвиняемые действовали не единой группой, но все имели отношение к применению ЗРК «Бук». Связывать применение ракетного комплекса напрямую с Россией суд не стал.