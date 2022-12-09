МИД России запретил въезд еще 200 гражданам Канады

Министерство иностранных дел РФ опубликовало список из 200 граждан Канады, против которых введены персональные санкции и которым запрещен въезд в Россию. Ограничительные меры введены против высокопоставленных чиновников, правоохранителей, экспертов, журналистов, бизнесменов и других лиц.

Кроме того, в МИД заявили, что в черный список включены в том числе «активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс» кабинета Джастина Трюдо.

В стоп-лист попали, в частности, министр сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо, президент авиакомпании Air Canada Майкл Руссо, глава избирательной комиссии страны Стефан Перро, шеф полиции Ванкувера Адам Палмер и его заместитель Говард Чау, первый вице-президент Украинско-канадского фонда имени Тараса Шевченко Гордон Горди и журналист телеканала CBC Нил Коксал.

Ранее сегодня Канада объявила о введении санкций против 33 нынешних или бывших высокопоставленных российских должностных лиц и шести организаций. Им вменяют причастность к предполагаемым «грубым и систематическим нарушениям прав человека» в отношении граждан РФ, высказывавшихся против спецоперации на Украине и «антидемократической политики».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что МИД России запретил въезд в страну актеру Джиму Керри, внуку украинского националиста Степана Бандеры журналисту Стефану Бандере и писательнице Маргарет Этвуд.