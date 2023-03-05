МИД России хочет заключить безвизовые соглашения с 11 странами

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с одиннадцатью странами: Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Малайзией, Мексикой, Тринидадом и Тобаго. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств <…> находятся на различных стадиях проработки», — пояснил дипломат.

«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров — это „улица с двусторонним движением“, и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — подчеркнул вместе с тем замглавы МИД.

Иванов также заверил, что при достижении договоренностей об отмене виз Министерство иностранных дел «обязательно проинформирует общественность».

О подготовке введения безвизового режима с Оманом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял в мае 2022 года. При этом для краткосрочного посещения Барбадоса и Малайзии россиянам на данный момент уже не требуется виза.