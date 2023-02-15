Лавров: Россия введет безвизовый режим с 11 странами

Россия планирует ввести безвизовый режим с одиннадцатью странами. Еще с шестью государствами будет налажен облегченный порядок оформления виз, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Конкретные страны, с которыми будет введен безвизовый режим, Лавров не назвал, отметив только, что облегченный порядок оформления виз затронет Индию и Индонезию.

«Ну и не будем забывать, что у нас в работе снятие ограничений на выдачу электронных виз большому количеству стран, там около 70 стран, за исключением недружественных, которые прекратили нам выдавать визы в упрощенном порядке», – цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее в дипведомстве сообщали, что о безвизовом режиме Россия договаривается с Бахрейном, Оманом, Замбией, Саудовской Аравией и Кувейтом. Сейчас в РФ без виз могут прибывать граждане свыше 60 иностранных государств.

Упрощенный визовый режим с Россией действовал с 2007 года, однако 25 февраля 2022 ЕС, в ответ на проведения военной спецоперации на Украине, частично приостановил действие соглашения для российских граждан.