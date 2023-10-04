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МИД России требует запустить арбитраж против США из-за задержки виз для дипломатов
МИД России потребовал незамедлительно запустить арбитраж в отношении США после задержки в выдаче виз дипломатам из РФ. В этом действии Москва усматривает попытку сорвать российское председательство, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
«Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран „ядерной пятерки“, организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, таким образом Штаты намеренно пытаются сорвать не только эту встречу, но и председательство России в целом.
Ранее стало известно, что российская делегация получила визы только сегодня.
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