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Руc Тат
Политика 4 октября 2023 18:46

МИД России требует запустить арбитраж против США из-за задержки виз для дипломатов

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МИД России потребовал незамедлительно запустить арбитраж в отношении США после задержки в выдаче виз дипломатам из РФ. В этом действии Москва усматривает попытку сорвать российское председательство, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

«Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран „ядерной пятерки“, организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, таким образом Штаты намеренно пытаются сорвать не только эту встречу, но и председательство России в целом.

Ранее стало известно, что российская делегация получила визы только сегодня.

#ООН #ядерное оружие
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