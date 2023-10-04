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Руc Тат
Политика 4 октября 2023 16:31

США выдали российской делегации визы для участия в консультациях «ядерной пятерки»

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Российская делегация получила американские визы, которые позволят ей участвовать в консультациях «ядерной пятерки» в ООН. Об этом со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова сообщает ТАСС.

По его словам, визы были выданы только сегодня.

Напомним, что именно Россия должна проводить и координировать переговоры неформального объединения стран — обладательниц ядерного оружия. Помимо РФ и Штатов, в него входят Китай, Великобритания и Франция.

#ядерное оружие #ООН
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