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США выдали российской делегации визы для участия в консультациях «ядерной пятерки»
Российская делегация получила американские визы, которые позволят ей участвовать в консультациях «ядерной пятерки» в ООН. Об этом со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова сообщает ТАСС.
По его словам, визы были выданы только сегодня.
Напомним, что именно Россия должна проводить и координировать переговоры неформального объединения стран — обладательниц ядерного оружия. Помимо РФ и Штатов, в него входят Китай, Великобритания и Франция.
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