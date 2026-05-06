МИД России призвал власти зарубежных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева

Министерство иностранных дел РФ призвало руководство зарубежных стран и международных организаций эвакуировать своих дипломатов и сотрудников из Киева из-за возможного в случае атаки со стороны Украины на Москву в День Победы удара российской стороны по городу. Заявление официального представителя МИД Марии Захаровой размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, во все аккредитованные в Москве зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота со следующей фразой: «МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации <...> обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных <...> замыслов в дни празднования Великой Победы».

Аналогичным образом российские дипломатические представительства за рубежом предупреждают о возможности такого развития событий страны аккредитации и международные организации.

Ранее, 4 мая, соответствующее заявление опубликовало Министерство обороны РФ.