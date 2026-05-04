news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 4 мая 2026 21:59

Минобороны РФ предупредило жителей Киева и иностранных дипломатов о необходимости покинуть город

Читайте нас в
Телеграм

Министерство обороны России предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара, говорится в заявлении военного ведомства.

В министерстве отметили, что в случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, Вооруженные силы РФ нанесут ответный удар по центру Киева.

#минобороны рф #киев #9 мая
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Во время сильнейшего урагана в Турции пострадало порядка 40 человек

4 мая 2026
В Менделеевском районе произошло кадровое изменение в руководстве исполкома

В Менделеевском районе произошло кадровое изменение в руководстве исполкома

4 мая 2026
Новости партнеров