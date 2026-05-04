Минобороны РФ предупредило жителей Киева и иностранных дипломатов о необходимости покинуть город

Министерство обороны России предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара, говорится в заявлении военного ведомства.

В министерстве отметили, что в случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, Вооруженные силы РФ нанесут ответный удар по центру Киева.