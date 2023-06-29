МИД России призвал Швецию начать реальную борьбу с религиозным экстремизмом

Россия решительно отвергает потакания религиозным радикалам со стороны властей Швеции. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Шведскому руководству и всему Западу стоит заняться реальной борьбой с религиозным экстремизмом, а не рассуждать о «законности» и «уместности» действий, подобных акции с сожжением Корана в Стокгольме.

«Правоохранительные органы этой страны вновь ничего не предприняли, чтобы пресечь эту экстремистскую акцию. Более того, они ее согласовали и обеспечили организаторам и исполнителю безопасность. Сделано это было после того, как представители шведской Фемиды признали необоснованным отказ полиции санкционировать аналогичное мероприятие у посольств Ирака и Турции, так как оснований для запрета, якобы, нашлось недостаточно», — говорится в сообщении.

В министерстве расценивают произошедшее как провокационный акт исламофобии, проведенный под прикрытием «свободы слова» и «демократии». Мировое сообщество должно совместно противостоять нарушениям прав верующих, так как безнаказанность может грозить катастрофическими последствиями, уверены в ведомстве.

Напомним, ранее глубокую тревогу из-за регулярности подобных событий выразил Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов.