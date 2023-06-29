Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МИД России призвал Швецию начать реальную борьбу с религиозным экстремизмом
Россия решительно отвергает потакания религиозным радикалам со стороны властей Швеции. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Шведскому руководству и всему Западу стоит заняться реальной борьбой с религиозным экстремизмом, а не рассуждать о «законности» и «уместности» действий, подобных акции с сожжением Корана в Стокгольме.
«Правоохранительные органы этой страны вновь ничего не предприняли, чтобы пресечь эту экстремистскую акцию. Более того, они ее согласовали и обеспечили организаторам и исполнителю безопасность. Сделано это было после того, как представители шведской Фемиды признали необоснованным отказ полиции санкционировать аналогичное мероприятие у посольств Ирака и Турции, так как оснований для запрета, якобы, нашлось недостаточно», — говорится в сообщении.
В министерстве расценивают произошедшее как провокационный акт исламофобии, проведенный под прикрытием «свободы слова» и «демократии». Мировое сообщество должно совместно противостоять нарушениям прав верующих, так как безнаказанность может грозить катастрофическими последствиями, уверены в ведомстве.
Напомним, ранее глубокую тревогу из-за регулярности подобных событий выразил Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»