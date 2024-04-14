МИД России призвал к сдержанности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Россия обеспокоена новым витком эскалации на Ближнем Востоке и призывает все стороны конфликта к сдержанности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сделанном в связи с атакой по территории Израиля.

«Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности, — заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ. — Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности».

В министерстве выразили надежду, что государства региона начнут решать возникающие проблемы посредством дипломатии, а конструктивно настроенные международные игроки окажут всю возможную помощь для этого.

Ранее «Татар-информ» сообщил о том, что Иран запустил в сторону Израиля более 100 беспилотников.