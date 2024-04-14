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Происшествия 14 апреля 2024 01:01

Иран запустил в сторону Израиля более 100 беспилотников

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Армия обороны Израиля засекла и отслеживает более 100 беспилотников, запущенных по Израилю с территории Ирана, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что БПЛА достигнут воздушного пространства страны в ближайшее время, но ЦАХАЛ намерены их перехватить.

Израильские ВВС также ожидают дополнительные удары со стороны Ирана, в которых могут быть применены ракеты.

В ЦАХАЛ заверяют, что армия "хорошо подготовлена", чтобы отразить иранское нападение.

#Израиль
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