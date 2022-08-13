МИД России пригрозил США разрывом дипотношений при пересечении точек невозврата

США рискуют пересечь точки невозврата, за которыми может последовать не только понижение, но и разрыв дипломатических отношений. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Он отметил, что в текущей ситуации, когда страны Запада и США «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», в отношениях государств возможна не меньшая турбулентность.

«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию „страной — спонсором терроризма“. Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в Конгресс США внесена инициатива о признании России «спонсором терроризма». Поводом для этого решения названы события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Они начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать украинской стороне различную помощь.