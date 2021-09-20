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20 сентября 2021  16:14

Путин в ответ на санкции против России продлил действие контрсанкций на 2022 год

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении отдельных специальных экономических мер против стран, которые ввели санкции в отношении России, до 31 декабря 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Текст указа начинается следующим образом: «В целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. №281-ФЗ „О специальных экономических мерах и принудительных мерах“ и от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ „О безопасности“ постановляю <…>».

Согласно документу, Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия соответствующих контрсанкций.

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