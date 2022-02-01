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Политика
1 февраля 2022  14:56

МИД России опроверг сообщения о передаче США ответа по гарантиям безопасности

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Российская сторона еще не передавала США ответ по теме, касающейся гарантий безопасности. Поэтому заявления Госдепартамента о реакции, поступившей из Москвы, не соответствуют действительности, отметил замглавы МИД Александр Грушко.

«Это <...> не соответствует действительности», — цитирует Грушко РИА Новости.

Источник издания подтвердил, что Россия пока готовит «сводный» документ, который станет ответом для США и НАТО. Письмо же, направленное министром иностранных дел Сергеем Лавровым западным коллегам, относилось лишь к разъяснениям по неделимости безопасности. Данный документ не является ответом как таковым, добавил Грушко.

#гарантии безопасности #мид россии
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