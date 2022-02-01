Госдеп: США получили от РФ письменный ответ на предложения по деэскалации на Украине

Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил получение американской стороной ответа России на предложение по деэскалации кризисной ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России», — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Вместе с тем дипломат обратил внимание на непродуктивность ведения переговоров в публичном пространстве. «<…> поэтому мы оставим на усмотрение России, захочет ли она обсудить свой ответ», — пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что США по-прежнему привержены диалогу с Россией по вопросам безопасности, в том числе и по ситуации вокруг Украины. При этом американцы намерены продолжать консультации со своими союзниками и партнерами, включая и украинские власти.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 1 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен намерен провести телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров речь пойдет о реакции России на письменный ответ Штатов по предложенным до этого гарантиям безопасности. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ответы США и НАТО, заметил, что в них проигнорированы ключевые для российской стороны пункты.