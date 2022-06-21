Посла Евросоюза вызвали в МИД РФ из-за блокады транзита грузов в Калининградскую область

Посла Евросоюза Маркуса Эдерера вызвали сегодня в Министерство иностранных дел РФ, где ему выразили решительный протест в ответ на распространение Литвой санкций на грузовой транзит в Калининградскую область, сообщает дипведомство.

Действия Вильнюса недопустимы, нарушают юридические и политические обязательства Евросоюза и ведут к «эскалации напряженности», говорится в заявлении ведомства.

Литовские железные дороги с 18 июня остановили транзит большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем.

Ранее секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса мерами, которые «окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».

Литовские железные дороги уведомили руководство Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем. Некоторые российские политики пригрозили литовским властям жесткими ответными мерами.