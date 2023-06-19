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МИД РФ: В случае прекращения зерновой сделки меморандум с ООН продолжит действовать
Россия продолжит выполнять условия меморандума с ООН по поставкам своей сельхозпродукции в случае прекращения зерновой сделки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.
«Нет, [Россия] не прекратит», — ответил дипломат на вопрос о возможном прекращении действия меморандума между РФ и ООН.
В мае договор по вывозу зерна с Украины продлили еще на 60 дней. В МИД России после этого призвали «максимально быстро» исправить имеющиеся, на взгляд властей РФ, перекосы в части вывоза российского продовольствия и удобрений.
При этом зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая ее часть — это меморандум Россия — ООН, который действует три года и предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.
На встрече с военными корреспондентами и блогерами 13 июня Президент РФ Владимир Путин допустил, что российская сторона может прекратить свое участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее требований.
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