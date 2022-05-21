МИД запретил въезд в Россию почти тысяче граждан США

Министерство иностранных дел России опубликовало список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в РФ. Данная мера стала ответом на антироссийские санкции Штатов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — отмечается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что враждебные действия США и в дальнейшем будут получать ответ со стороны России. При этом РФ не ищет конфронтации и вынуждена принять контрсанкции, чтобы «заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный „миропорядок, основанный на правилах“, изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».

В сообщении подчеркивается, что Россия открыта к диалогу, основанному на взаимоуважении, и отделяет обычных граждан США от властей, которые подчеркнуто разжигают русофобию, «и тех, кто их обслуживает». Именно эти категории и попали в стоп-лист.

Страны Запада и США начали ужесточать антироссийские санкции после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса. В выступлении 24 февраля Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.