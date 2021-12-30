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Ру Тат
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Общество
30 декабря 2021  12:22

МИД РФ: У России нет причин возврата к смертной казни

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У России нет оснований для того, чтобы возвращаться к смертным казням, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. Об этом сообщил телеканал RT.

У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни», – отметил депутат, добавив, что Россия в этом вопросе придерживается четкой позиции.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге обратил внимание на то, в России могут когда-нибудь вернуться к  смертным приговорам.

Он объяснил это тем, что о высшей мере наказания нельзя забыть раз и навсегда, пока совершаются умышленные убийства.

Тем временем, 29 декабря суды в Казахстане лишились возможности выносить приговоры о смертной казни.

 

#мид рф #казахстан #убийства
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